УЕФА назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов

Витинья поднимает трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

Португальский полузащитник французского ПСЖ Витинья признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов-2025/26 против лондонского "Арсенала", который завершился победой парижан в серии пенальти.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

26-летний португалец не отличился результативными действиями в этом поединке, но был полезен как в атаке, так и в обороне.

В сезоне Лиги чемпионов-2025/26 Витинья провел 17 матчей, отличившись 6 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, ПСЖ одолел "Арсенал" в серии пенальти (4:3) после ничьей (1:1) в основное и дополнительное время.

ПСЖ во второй раз в истории и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0). Перед этим в полуфинале подопечные Луиса Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

