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УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов-2024/25
Лучшим игроком сезона Лиги чемпионов стал форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Лучшим игроком сезона главного клубного евротурнира стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.
В завершившемся розыгрыше турнира 28-летний француз провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 6 ассистов.
Лучшим молодым игроком турнира признан атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ, который также стал лучшим игроком финального матча с "Интером", отличившись двумя голами и ассистом.
Всего 19-летний француз провел 16 матчей в Лиге чемпионов-2024/25, записав в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.
Символическая сборная Лиги чемпионов-2024/25: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Алессандро Бастони ("Интер"), Маркиньос (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Деклан Райс ("Арсенал"), Витинья (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона"), Рафинья ("Барселона"), Дезире Дуэ (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ).
В финале турнира ПСЖ раздавил "Интер" со счетом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.
Команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл, выиграв в этом сезоне еще чемпионат и Кубок Франции. В январе парижажане также выбороли Суперкубок Франции.
Отметим, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.
А сам Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Луис стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.