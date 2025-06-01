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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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УЕФА назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов-2024/25

Лучшим игроком сезона Лиги чемпионов стал форвард ПСЖ Усман Дембеле.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал лучшего игрока и символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Лучшим игроком сезона главного клубного евротурнира стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле.

В завершившемся розыгрыше турнира 28-летний француз провел 15 матчей, забив 8 голов и отдав 6 ассистов.

Лучшим молодым игроком турнира признан атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ, который также стал лучшим игроком финального матча с "Интером", отличившись двумя голами и ассистом.

Всего 19-летний француз провел 16 матчей в Лиге чемпионов-2024/25, записав в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.

Символическая сборная Лиги чемпионов-2024/25: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ), Алессандро Бастони ("Интер"), Маркиньос (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Деклан Райс ("Арсенал"), Витинья (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона"), Рафинья ("Барселона"), Дезире Дуэ (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ).

Символическая сборная Лиги чемпионов-2024/25 / © Официальный сайт УЕФА

Символическая сборная Лиги чемпионов-2024/25 / © Официальный сайт УЕФА

В финале турнира ПСЖ раздавил "Интер" со счетом 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

Команда Луиса Энрике завоевала первый в клубной истории требл, выиграв в этом сезоне еще чемпионат и Кубок Франции. В январе парижажане также выбороли Суперкубок Франции.

Отметим, что ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов.

А сам Энрике повторил достижение Хосепа Гвардиолы. Луис стал лишь вторым тренером в истории, который выиграл требл с двумя разными клубами.

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