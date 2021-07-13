УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020: кто в нее попал

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020: кто в нее попал

Пять футболистов из 11 представляют Италию.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную Чемпионата Европы-2020.

В команду из 11 лучших игроков континентального первенства вошли 5 футболистов сборной Италии, которая стала обладателем трофея. Среди них оказался и лучший футболист турнира по версии УЕФА - вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Также в символическую сборную попали три футболиста из Англии и по одному из Дании, Испании и Бельгии.

Символическая сборная Евро-2020 по версии УЕФА

Доннарумма (Италия) - Уокер, Магуайр (оба - Англия), Бонуччи, Спинаццола (оба - Италия) - Хейберг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педро (Испания) - Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия)

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Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

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