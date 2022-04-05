УЕФА назвала новые даты финальной части женского футзального Евро-2022

Победителя турнира определят в июле.

УЕФА принял решение перенести финальную стадию женского чемпионата Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Континентальное первенство в Португальском Гондомаре состоится 1-3 июля.

Первоначально турнир в Португалии должен был состояться 25-27 марта. УЕФА решил перенести Евро-2022 после консультаций с ассоциацией страны-хозяйки.

Участие в финальной части Евро-2022 должна принять сборная Украины. В полуфинале женская команда встретится с Испанией.

В другом полуфинале должны были встретиться Португалия и Россия, однако ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за вторжения России на территорию Украины. Таким образом, российская команда не сыграет на Евро-2022.

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