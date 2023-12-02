УЕФА не допустил сборную России к участию в Лиге наций-2024/25

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, национальная команда страны-террориста во второй раз пропустит соответствующий турнир. Ранее россиян исключили из Лиги наций-2022/23, где они должны были сыграть в группе Лиги В против Израиля, Исландии и Албании. В итоге сборная РФ автоматически опустилась в Лигу С.

Жеребьевка Лиги наций-2024/25 состоится 8 февраля 2024 в Париже. В нем примут участие 54 сборных, разделенных на Лиги A, B, C и D. Сборная Украины проведет предстоящий сезон турнира в Лиге В.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23, Катар, Камерун, Кения и Куба.

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