УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов-2022/23 — СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не считает украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина победителем Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Это следует из точки зрения правил Европейского футбольного союза (УЕФА). Интересно, что после победы мадридского "Реала" над английским "Ливерпулем" наш соотечественник получил медаль триумфатора турнира.

По правилам УЕФА обладателем трофея не может считаться футболист, не проведший ни одной минуты на поле в течение всего турнира, пишет издание Mundo Deportivo.

С таким, собственно, и столкнулся Лунин, ведь 23-летний вратарь все матчи самого престижного клубного турнира Европы провел на скамье для запасных. Компанию украинцу в этом списке составил полузащитник Королевского клуба – Иско.

Отметим, Андрей перебрался в мадридский топ-клуб из луганской "Зари" летом 2018 года, подписав шестилетний контракт. За это время украинец провел за "сливочных" всего пять матчей, причем в Чемпионате Испании он дебютировал только в конце нынешнего сезона.

В этом сезоне на счету Лунина четыре поединка за "сливочных" во всех турнирах, по два — в Ла Лиге и Кубке Испании.

Добавим, что "Реал" стал победителем Лиги чемпионов-2022/23, победив в финале английский "Ливерпуль" со счетом 1:0.