УЕФА немедленно отклонит заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу

УЕФА немедленно отклонит заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу

В организации считают недопустимым, чтобы турнир принимала страна, развязавшая полномасштабную войну.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет экстренное совещание, на котором будет отклонена заявка Российской Федерации на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, процесс отклонения заявки РФ уже запущен. В организации осознают, что невозможно проведение турнира в стране-агрессоре, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Отметим, что сейчас Россия напрасно судится с УЕФА и ФИФА в Спортивном арбитражном суде из-за дисквалификации российских клубов и сборной из-за войны в Украине

Известно, что главными претендентами на проведение Евро-2028 считаются Великобритания и Ирландия (общая заявка). В свою очередь, Италия намерена подать заявку на проведение Евро-2032.

Решение о том, кто будет хозяином чемпионатов Европы, будет принято в сентябре 2023 года.

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