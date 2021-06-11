УЕФА объявил размеры премиальных на Евро-2020: стало известно, сколько может заработать сборная Украины

Общий бюджет призового фонда - 456 миллионов евро.

УЕФА объявил размеры премиальных для команд-участниц Чемпионата Европы-2020, который стартует уже сегодня матчем между сборными Турции и Италии.

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Все команды, которые сыграют в финальной стадии турнира, автоматически получат по 9,25 миллиона евро. Дополнительно они смогут заработать по 1,5 миллиона евро за победу в матчах группового этапа и 0,75 миллиона евро - за ничью.

Коллективы, которые выйдут в 1/8 финала, получат еще по 2 миллиона евро. Четвертьфиналисты увеличат свой фонд призовых на 3,25 миллиона евро, а полуфиналисты - на 5 миллионов евро.

Сборная, которая выиграет в финале, станет богаче еще на 10 миллионов евро, а финалист - на 7 миллионов евро.

Общий бюджет призового фонда Евро-2020 составляет 456 миллионов евро. Максимальная сумма, которую можно заработать на турнире - 34 миллиона евро.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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