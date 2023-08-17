УЕФА объявил тройки претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона-2022/23

Победителей объявят 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил номинантов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам сезона-2022/23.

На награду "Игрок года" претендуют победители АПЛ и Лиги чемпионов – нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и его одноклубник Кевин Де Брюйне, которые в прошлом сезоне стали лучшим бомбардиром и ассистентом обоих турниров соответственно.

Конкуренцию им составит форвард "Интера" Майами Лионель Месси, выигравший с ПСЖ чемпионат Франции и чемпионат мира-2022 в составе сборной Аргентины.

NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨



Kevin De Bruyne

Erling Haaland

Lionel Messi



Все #UEFAawards winners было бы объявлено в #UCLdraw на 31 августа. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

В списке номинантов на звание "Тренер года" оказались триумфатор Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), финалист ЛЧ Симоне Индзаги ("Интер" Милан) и Лучано Спаллетти, под руководством которого "Наполи" победил в Серии А.

NOMINEES: UEFA Men's Coach of the Year 2022/23 ✨



Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Luciano Spalletti



Все #UEFAawards виноватые будут проверяться на #UCLdraw на 31 августа 2023. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

Победители в этих и других номинациях будут объявлены 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, 16 августа Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" и впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА.

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