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УЕФА объявил тройки претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона-2022/23

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УЕФА объявил тройки претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона-2022/23

Эрлинг Голланд и Хосеп Гвардиола / Фото: Associated Press

Победителей объявят 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил номинантов на звание лучшего футболиста и тренера по итогам сезона-2022/23.

На награду "Игрок года" претендуют победители АПЛ и Лиги чемпионов – нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и его одноклубник Кевин Де Брюйне, которые в прошлом сезоне стали лучшим бомбардиром и ассистентом обоих турниров соответственно.

Конкуренцию им составит форвард "Интера" Майами Лионель Месси, выигравший с ПСЖ чемпионат Франции и чемпионат мира-2022 в составе сборной Аргентины.

В списке номинантов на звание "Тренер года" оказались триумфатор Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), финалист ЛЧ Симоне Индзаги ("Интер" Милан) и Лучано Спаллетти, под руководством которого "Наполи" победил в Серии А.

Победители в этих и других номинациях будут объявлены 31 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, 16 августа Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл испанскую "Севилью" и впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА.

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Дата публикации
Просмотры
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