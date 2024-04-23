УЕФА одобрил расширение заявок сборных на Евро-2024: сколько игроков войдут в состав

Количество футболистов в заявке на турнир вырастет с 23 до 26.

Европейский футбольный союз (УЕФА) увеличит заявки сборных на Евро-2024 с 23 до 26 игроков.

Как сообщает Sky Sports, за это уже проголосовали делегаты УЕФА. Теперь соответствующее решение должен утвердить Исполнительный комитет организации.

Предложение об увеличении количества футболистов на ЧЕ-2024 выдвинули тренеры национальных команд. Они призвали не возвращаться к традиционному формату с 23 игроками, а разрешить включать в заявку 26 футболистов, как это было на Евро-2020, которое состоялось в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с последствиями пандемии COVID-19 также расширила до 26 игроков заявки национальных команд на чемпионате мира-2022.

Финальный турнир Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

В 1/8 финала континентального турнира выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Украинская сборная в четвертый раз подряд выступит на чемпионате Европы по футболу. Наиболее успешным для "сине-желтых" было предыдущее Евро-2020, где наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что два украинских арбитра будут работать на матчах Евро-2024.

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