УЕФА официально назвал имена хозяев чемпионатов Европы 2028-го и 2032 годов

В обоих случаях турниры пройдут не в одной стране.
Европейский футбольный союз (УЕФА) утвердил хозяев чемпионатов Европы по футболу 2028-го и 2032 годов.
Как сообщается на официальной странице организации в Twitter, Евро-2028 будут принимать Великобритания и Ирландия, Евро-2032 – Турция и Италия.
Отмечается, что среди предложенных городов, где будут проходить матчи Евро-2028: Белфаст, Бирмингем, Кардифф, Дублин, Глазго, Ливерпуль, 2 стадиона в Лондоне, Манчестер и Ньюкасл.
Добавим, что Англия в третий раз будет хозяйкой матчей чемпионата Европы по футболу (после 1996-го и 2020 годов), Шотландия – во второй раз (после 2020-го). Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия будут принимать континентальное первенство впервые в истории.
Что касается Евро-2032, то Турция и Италия в объединенной заявке представили 20 потенциальных стадионов, из которых до октября 2026 года выберут десять (по пять в каждой из стран), где будут проходить матчи турнира.
К слову, следующий чемпионат Европы по футболу с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года.
Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финале Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году, "Скуадра Адзурра" в серии пенальти обыграла команду Англии.
Напомним, ранее стало известно, кто будет принимать чемпионат мира по футболу-2030.
Читайте также:
Один из самых дорогих футболистов мира неожиданно объявил о завершении карьеры в 32 года
Отбор на Евро-2024: расписание и результаты матчей 7-го тура
Украина – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024