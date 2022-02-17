УЕФА официально открыл дело против Украины за "Путин — х*йло!" во время матча с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу

УЕФА официально открыл дело против Украины за "Путин — х*йло!" во время матча с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Сначала соответствующее расследование провел инспектор.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально открыл дело против Украины относительно поведения их болельщиков во время матча 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу против России.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, поводом для открытия дисциплинарного производства стало пение фанатов "сине-желтых" знаменитого хита "Путин — х*йло!", посвященного президенту РФ Владимиру Путину, а также выкрики "Кто не скачет тот москаль".

"После расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине относительно сообщенных инцидентов, якобы имевших место во время полуфинального матча Чемпионата Европы 2022 года по футзалу между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года в Нидерландах, против Украинской ассоциации открыто дисциплинарное производство за потенциальное нарушение Дисциплинарного регламента УЕФА его сторонниками", — говорится в официальном заявлении организации.

УЕФА подробнее рассмотрит все инциденты, после чего будет принято решение о возможном наказании "сине-желтых".

В полуфинале Евро-2022 украинская сборная по футзалу потерпела поражение от команды России со счетом 2:3 ;

; В поединке за "бронзу" "сине-желтые" уступили испанцам (1:4).

Добавим, что победителем ЧЕ-2022 по футзалу стала сборная Португалии, которая в финале победила Россию со счетом 4:2.