УЕФА определил лучший гол четвертого тура Лиги чемпионов: видео эффектного удара

Лукас Нмеча ударом слета с острого угла принес "волкам" победу над "Зальцбургом".

УЕФА выбрал автора лучшего гола по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал форвард немецкого "Вольфсбурга" Лукас Нмеча, забивший в ворота австрийского "Зальцбурга".

Нападающий молодежной сборной Германии принес "волкам" победу красивым ударом на 60-й минуте. Получив передачу от Максимилиана Арнольда, форвард сбросил себе мяч грудью и, не встретив сопротивления от защитника, с острого угла слета точно пробил в ближнюю "девятку".

На звание лучшего гола недели также претендовали забитые мячи форварда "Реала" Карима Бензема (в ворота "Шахтера"), нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ("Аталанте") и бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски (в ворота "Бенфики").

Добавим, что матчи 5-го тура групповой стадии ЛЧ состоятся 23-24 ноября, а поединки заключительного тура запланированы на 7-8 декабря. Уже сейчас известны 4 участника плей-офф самого престижного еврокубка.

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