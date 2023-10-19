УЕФА определил судьбу прерванного из-за теракта в Брюсселе матча отбора Евро-2024 Бельгия – Швеция

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение по поводу матча 8-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, который 16 октября не доиграли из-за теракта в Брюсселе.

Как сообщил официальный сайт УЕФА, поединок не будет доигран. А счет 1:1 по итогам первого тайма засчитан как окончательный.

Таким образом, в результате ничейного результата обе команды заработают за этот матч по одному очку. Полученные желтые карточки в первом тайме игры остаются в силе.

"Королевская бельгийская футбольная ассоциация и Шведская футбольная ассоциация, учитывая обстоятельства, прямо выразили свое желание не доигрывать матч. Результат этого матча не влияет на положение команд в группе F, поскольку Бельгия вышла на Евро-2024, а Швеция выбыла из борьбы. Календарь соревнований не позволяет сыграть матч во время международной паузы в ноябре, когда должен быть завершен групповой этап отбора, после чего состоится жеребьевка плей-офф и определение групп Евро-2024", – говорится в сообщении УЕФА.

Добавим, что поединок Бельгия – Швеция уже не имел значения с точки зрения борьбы в группе F. Бельгия (17 очков) и Австрия (16 пунктов) досрочно вышли в финальный турнир Евро-2024. Швеция (7 баллов), Азербайджан (4) и Эстония (1) потеряли шансы финишировать в топ-2.

Напомним, во время поединка Бельгия – Швеция в центре бельгийской столицы произошел теракт, в результате которого два фаната сборной Швеции были застрелены, а еще один ранен. Из-за этого матч был завершен досрочно после первого тайма.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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