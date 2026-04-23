УЕФА оштрафовал "Шахтер" после матча Лиги конференций: за что наказали "горняков"

"Шахтер" — "АЗ Алкмар" / © ФК Шахтер

Европейский футбольный союз (УЕФА) оштрафовал донецкий "Шахтер" по итогам первого матча 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского "АЗ Алкмара".

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Клуб оштрафован на 10 тысяч евро за игнорирование протокола действий в случае получения серьезных травм и нарушения правил безопасности хартии о сотрясении мозга, которая является частью медицинского регламента УЕФА.

Кроме уплаты штрафа, УЕФА обязал "Шахтер" организовать и провести специальную образовательную сессию для игроков, тренерского штаба и персонала по соблюдению медицинских стандартов хартии.

Главный тренер "горняков" Ард Туран также оштрафован на 20 тысяч евро. Он признан ответственным за нарушение общих принципов поведения и игнорирование процедур, предусмотренных для защиты здоровья подопечных.

Кроме того, "Шахтер" оштрафован еще на 20 тысяч евро за "распространение сообщения, которое не соответствует спортивному мероприятию". Конкретные детали этого эпизода в официальном отчете УЕФА не указываются.

Напомним, в начале первого матча четвертьфинала Лиги конференций между "Шахтером" и "АЗ Алкмаром" полузащитник "горняков" Изаки Силва потерял сознание после столкновения в подкате с соперником. После помощи врачей бразилец вернулся на поле, но на 24-й минуте его все же вынужденно заменил Артем Бондаренко.

После матча Туран отметил, что Изаки не хотел покидать поле после травмы.

Согласно медицинскому регламенту УЕФА и действующей хартии, игроки с подозрением на сотрясение мозга должны быть немедленно выведены из игры для обеспечения их безопасности. Изаки же провел на поле еще примерно 20 минут, несмотря на подозрение на сотрясение мозга.

Двухматчевое противостояние "Шахтера" и "АЗ Алкмара" завершилось победой украинского клуба (3:0, 2:2).

В полуфинале Лиги конференций соперником "оранжево-черных" станет английский "Кристал Пэлас", который в четвертьфинале одолел итальянскую "Фиорентину" (3:0, 1:2). Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая.

Другую путевку в финал третьего по престижности еврокубка разыграют испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Финальный поединок Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.