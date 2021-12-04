УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушение финансового фэйр-плей

Команды были наказаны за несоблюдение требований об отсутствии просроченной кредиторской задолженности.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил финансовые санкции против восьми клубов, нарушивших правила финансового фэйр-плей.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В списке наказанных "Порту", "Спортинг", "Санта-Клара" (все — Португалия), "Бетис" (Испания), "Астана" (Казахстан), "Клуж" (Румыния), "ЦСКА" София (Болгария) и "Монс Кальпе" (Гибралтар).

Все обвиняемые клубы не смогли сдержать требования об отсутствии "просроченной кредиторской задолженности".

Софийский "ЦСКА" оштрафован на 75 тысяч евро, "Монс Кальпе" – на 15 тысяч, "Порту" – на 300 тысяч, "Бетис" – на 250 тысяч, "Санта-Клара" – на 75 тысяч и "Спортинг" – на 250 тысяч.

"Порту" в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов. Команда занимает вторую позицию в группе В после пяти туров, но еще не гарантировала участия в плей-офф. 7 декабря португальцы встретятся с мадридским "Атлетиком".

"Спортинг" также занимает вторую позицию в своем квартете. В конце ноября лиссабонцы одолели дортмундскую "Боруссию" и обеспечили себе путевку в 1/8 финала плей-офф.

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