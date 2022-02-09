УЕФА открыл дело против Украины за "Путин — х*йло!" во время матча с россиянами в полуфинале Евро-2022

УЕФА открыл дело против Украины за "Путин — х*йло!" во время матча с россиянами в полуфинале Евро-2022

Инспектор по этике и дисциплине начал расследование.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украины относительно поведения их болельщиков во время матча 1/2 финала Чемпионата Европы против России.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, поводом для начала расследования, которое уже начал инспектор по этике и дисциплине, стало пение фанатов "сине-желтых" знаменитого хита "Путин — х*йло!", посвященный президенту РФ Владимиру Путину А также кричали "Кто не скачет тот москаль".

Отметим, что диктору даже пришлось умолять фанатов не исполнять песни с нецензурной лексикой, поскольку матч могут остановить.

Как следствие, в России такое поведение украинских болельщиков считают "дискриминационным" и требовали от УЕФА провести расследование и наказать украинскую национальную ассоциацию, которая ответственна за действия болельщиков.

УЕФА подробнее рассмотрит все инциденты, после чего будет принято решение о возможном наказании "сине-желтых".

В полуфинале Евро-2022 украинская сборная по футзалу потерпела поражение от команды России со счетом 2:3 ;

; В поединке за "бронзу" "сине-желтые" уступили испанцам (1:4).

Добавим, что победителем ЧЕ-2022 по футзалу стала сборная Португалии, которая в финале победила Россию со счетом 4:2.

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