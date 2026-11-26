Дмитрий Ризнык / © Associated Press

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил сейвы вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка в подборку лучших по итогам игрового дня Лиги чемпионов.

В подборку попали два ярких спасения ворот от голкипера "горняков" в матче пятого тура основного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

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27-летний украинский вратарь оба раза выиграл дуэли один на один против своих соперников — перед перерывом он отразил удар Огуза Айдына, а в конце поединка справился с выстрелом от Ромелу Лукаку.

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Также в подборку лучших попали сейвы вратаря "Викинга" Любомира Белко в матче против "Атлетико", Матвея Сафонова из ПСЖ против "Ромы", Денниса Займена из "Штутгарта" против "Интера" и Стаса Покатилова из "Сабаха" против "Барселоны".

Несмотря на отличную игру Ризныка, подопечные Арды Турана уступили "Фенербахче" со счетом 0:1. Это поражение стало для "горняков" третьим подряд в турнире.

Дончане стартовали с ничьей против нидерландского ПСВ (1:1), затем одолели греческий АЕК (3:1), после чего проиграли итальянскому "Интеру" (0:1) и уступили португальскому "Спортингу" (0:1).

После пяти туров "Шахтер" с 4 набранными очками занимает 26-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

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Впереди подопечных Турана ждут еще три матча основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

В следующем туре Лиги чемпионов "горняки" 9 декабря на выезде сыграют со "Слованом".

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" раздавил "Фенербахче" в Юношеской лиге УЕФА.

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