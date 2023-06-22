УЕФА отреагировал на скандал с флагом Украины во время финала Лиги чемпионов в Стамбуле

В организации заверили, что не запрещают использование украинской символики на международных матчах.

Европейский футбольный союз (УЕФА) прокомментировал скандальный инцидент на финале Лиги чемпионов-2022/23 между "Манчестер Сити" и "Интером", когда сотрудник стадиона в Стамбуле пытался отобрать у фаната флаг Украины.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от УЕФА письмо с объяснениями о позорном случае. В руководящей футбольной организации Европы заявили, что это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местной арены.

"УАФ выясняла с УЕФА обстоятельства инцидента и по итогам изучения ситуации получила письмо из Ньона с подписью заместителя генерального секретаря Джорджио Маркетти, в котором говорится: "УЕФА остается преданным поддержке украинского футбола в эти темные времена, и мы все искренне надеемся, что мир и спорт вскоре снова станут вашей ежедневной нормой.

Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям. Конечно, мы сожалеем относительно тех болезненных ощущений, которые вызвал вам этот эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", – приводят объяснение УЕФА в официальных соцсетях УАФ.

Напомним, 10 июня на финале Лиги чемпионов в турецком Стамбуле работник службы охраны стадиона без каких-либо объяснений неоднократно предпринимал попытки лишить зрителя в форме "Манчестер Сити" украинского флага. А вот претензий к флагам других стран, вывешенным на трибунах, у стюарда не возникло.

В финале самого престижного клубного еврокубка "Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Интером" (1:0) и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

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