УЕФА отреагировал на возможность переноса финала Лиги чемпионов из России из-за угрозы вторжения в Украину

Решающий матч турнира должен пройти в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на возможность переноса финала Лиги чемпионов из России.

Причиной, которая может привести УЕФА к принятию этого решения, являются последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Впрочем, в УЕФА вариант пересечения решающего поединка самого престижного клубного турнира Европы не рассматривается.

"УЕФА постоянно и очень тщательно следит за сложившейся ситуацией. Но пока нет никаких планов, чтобы изменить место проведения матча", — цитирует заявление УЕФА журналист Дэн Килпатрик.

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

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