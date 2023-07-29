УЕФА отстранил "Ювентус" от участия в еврокубках: скандальная причина

Европейский футбольный союз (УЕФА) лишил "Ювентус" права играть в еврокубках в сезоне-2023/24.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб отстранили от участия в Лиге конференций из-за дела о финансовых махинациях.

Кроме того, итальянский гранд был оштрафован на 20 миллионов евро. Из этой суммы 10 миллионов евро является условным наказанием – клуб будет вынужден уплатить эту часть штрафа только в том случае, если годовая финансовая отчетность туринцев за 2023, 2024 и 2025 финансовые годы не будет отвечать установленным требованиям.

Таким образом, в новом сезоне "Ювентус" не сыграет в Лиге конференций, куда квалифицировался благодаря седьмому месту в чемпионате Италии, несмотря на то, что туринцев лишили 10 очков в Серии А за финансовые махинации.

Место "Старой синьоры" в Лиге конференций достанется "Фиорентине", которая по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла восьмое место в турнирной таблице.

Напомним, в конце ноября прошлого года руководство "Ювентуса" покинуло свои должности в полном составе после обвинений в финансовом мошенничестве. Туринский клуб подозревали в завышении сумм трансферов и махинациях с зарплатами игроков.

Ранее также были применены санкции к экс-руководителям "бьянконери", причастным к махинациям. Бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи получил отстранение на 2,5 года, экс-президент Андреа Аньелли и экс-гендиректор Маурицио Арривабене – на 2 года, тогдашний спортдиректор Федерико Черубини – на год и 4 месяца, а бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев.

К слову, "Ювентус" из-за коррупционного скандала 2006 года уже переводился в низший дивизион – Серию B. Тогда туринский клуб также лишили выигранных в сезонах 2004/05 и 2005/06 "скудетто".

Читайте также:

Два штрафных и пенальти: украинский футболист оформил хет-трик в Лиге конференций (видео)

"Ворскла" вырвала победу в первом матче отбора Лиги конференций – за соперника забил украинец

УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу