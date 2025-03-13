УЕФА ответил на запрос "Атлетико" по поводу скандального пенальти в матче Лиги чемпионов против "Реала"

В организации подтвердили, что рефери правомерно не засчитал гол Хулиана Альвареса в серии пенальти.

Европейский футбольный союз (УЕФА) ответил на запрос "Атлетико" об отмене гола Хулиана Альвареса в серии пенальти ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

На фоне скандала "матрасники" обратились к УЕФА с требованием объяснить решение арбитра и получили ответ, что главный судья поединка Шимон Марчиняк правомерно отменил взятие ворот.

"Атлетико" обратился в УЕФА по поводу инцидента, который вызвал отмену пенальти, выполненного Хулианом Альваресом в конце вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Реала".

Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видно на видео. Согласно действующему правилу 14.1, VAR должен был сообщить судье, что гол следует отменить.

"УЕФА начнет переговоры с ФИФА и IFAB, чтобы определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренное", – говорится в официальном заявлении.

Напомним, гол Альвареса в серии пенальти был отменен из-за двойного касания мяча. Когда Хулиан разбегался, его левая нога поехала и задела мяч до того, как он пробил правой. Согласно правилам, в таком случае гол не засчитывается, а пенальти не перебивается.

В итоге "Реал" одолел "Атлетико" 4:2 в серии пенальти (после счета 2:2 по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где "сливочным" будет противостоять лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

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