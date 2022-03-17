УЕФА перенес матчи женской сборной Украины в отборе на ЧМ-2023

УЕФА перенес матчи женской сборной Украины в отборе на ЧМ-2023

Поединки пройдут в конце июня.

УЕФА отсрочил матчи женской сборной Украины против Шотландии и Венгрии в отборе чемпионата мира-2023.

Об этом сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола.

Новая дата поединка команды Луиса Кортеса с Шотландией – 24 июня, матчи с Венгрией – 28 июня. Сначала эти встречи должны были состояться 8 и 12 апреля соответственно.

После четырех сыгранных матчей сборная Украины набрала четыре очка и занимает четвертое место в отборочной группе B.

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