УЕФА перенес матчи женской сборной Украины в отборе на ЧМ-2023

Поединки пройдут в конце июня.
УЕФА отсрочил матчи женской сборной Украины против Шотландии и Венгрии в отборе чемпионата мира-2023.
Об этом сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола.
Новая дата поединка команды Луиса Кортеса с Шотландией – 24 июня, матчи с Венгрией – 28 июня. Сначала эти встречи должны были состояться 8 и 12 апреля соответственно.
- После четырех сыгранных матчей сборная Украины набрала четыре очка и занимает четвертое место в отборочной группе B.
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