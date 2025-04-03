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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
420
Время на прочтение
1 мин

УЕФА почтил память экс-футболиста сборной России, которого на войне ликвидировали ВСУ

Алексей Бугаев погиб в конце прошлого года, воюя в составе захватнической армии РФ.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Алексей Бугаев

Алексей Бугаев

Европейский футбольный союз (УЕФА) почтил память бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, который участвовал в войне против Украины и был убит ВСУ.

Позорная ситуация произошла на конгрессе УЕФА в сербском Белграде, сообщает Tribuna.com.

"Я бы хотел пригласить вас сделать минуту молчания в память о членах европейской футбольной семьи, ушедших из жизни с момента нашей последней встречи", – сказал перед процедурой памяти президент УЕФА Александер Чеферин.

В сентябре 2024 года Бугаев был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ.

Чтобы избежать заключения, 43-летний экс-футболист изъявил желание отправиться на войну в Украине и стал одним из новобранцев российской оккупационной армии, которых активно вербуют в местах лишения свободы. В декабре 2024 года Бугаев был ликвидирован ВСУ.

На протяжении футбольной карьеры убитый оккупант выступал за московские "Торпедо", "Локомотив" и ряд других российских клубов.

В активе Бугаева 7 матчей за национальную сборную РФ, в том числе два поединка на чемпионате Европы 2004 года.

Алексей завершил спортивную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
420
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