УЕФА подписал спонсорское соглашение с "Газпромом" перед запретом лозунга "Героям слава" на форме Украины

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник считает решение организации "более чем подозрительным".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал решение УЕФА удовлетворить жалобу Российского футбольного союза (РФС) и обязать сборную Украины убрать лозунг "Героям слава" с игровой формы на Евро-2020.

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По его словам, не исключено, что существует связь между этим вердиктом европейской организаии и ее спонсорским контрактом с российской компанией "Газпром", который был подписан за несколько дней до того.

"Тот факт, что УЕФА удовлетворил жалобу России по поводу футболки сборной Украины на Евро-2020 всего через несколько дней после подписания спонсорского соглашения между Европейской футбольной ассоциацией и российской государственной компанией "Газпром", является более чем подозрительным.

Президент Владимир Путин вновь использует "Газпром" как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу", - приводит слова Мельника Bild.

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, позже УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава".

Украинская ассоциация футбола (УАФ) вела переговоры с УЕФА, чтобы оставить патриотический лозунг. Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины. В итоге, УЕФА обязал сборную Украины прикрыть надпись "Героям слава!" на футболках во время Евро-2020. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что лозунг "Героям слава" будет размещен на внутренней стороне футболки внутри карты Украины и Тризуба.

Сможет ли национальная сборная по футболу выступить на "Евро-2020" в новой форме

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