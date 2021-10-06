УЕФА представила логотип Евро-2024: на карте оккупирован Крым — украинский

Континентальное первенство состоится в Германии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал логотип к Чемпионату Европы-2024, который состоится в Германии.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Так, новое лого включает в себя цвета национальных флагов 55 стран-ассоциаций УЕФА, которые отражают форму крыши стадиона Олимпиаштадион в Берлине. Кубок "Анри Делоне" расположен в центре лого, а 24 цветных фрагмента вокруг него символизируют 24 команды-участницы Евро.

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55 flags united by 6 shared colours



+ Berlin's iconic Olympiastadion ️



= The UEFA # EURO2024 logo!



. . pic.twitter.com/zHTiwUQyew — UEFA EURO 2024 (@ EURO2024) October 5, 2021

"Прекрасно, что логотип Евро-2024 появился на свет в легендарном" Олимпиаштадионе". Теперь у турнира есть индивидуальный бренд, отражающий наши общие амбиции вместе с Футбольным союзом Германии и принимающими городами — провести Евро для всех! В течение месяца мы будем объединены футболом в сердце Европы", — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! # EURO2024 pic.twitter.com/9vo7RS5cfu — UEFA EURO 2024 (@ EURO2024) October 5, 2021

Интересно, что во время презентации была показан и карта Европы, где оккупированный Крым является частью Украины.

Официальный сайт УЕФА

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства пройдут в десяти немецких городах Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт. Полное расписание игр будет утверждено в начале 2022 года;

Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию (1:1, по пен. — 3:2).

Добавим, что Германия проводила Чемпионат мира 1974 и 2006 и Чемпионат Европы-1988.

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