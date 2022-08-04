УЕФА принял революционное решение в Суперкубке и Лиге чемпионов

В частности, в июле ФИФА объявила, что будет использовать новую технологию на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Тогда решение внедрить систему было принято из-за несовершенства системы видеоповторов, значительно задерживавших игру и не всегда точно определявших правильное решение в игровых эпизодах.

О внедрении полуавтоматической системы определения офсайда сообщает официальный сайт УЕФА.

Полуавтоматическая система учитывает положение конечностей футболистов в момент передачи мяча. В УЕФА отмечают, что она отслеживает 29 разных точек на теле игроков, быстрее и точнее определяя, находился ли футболист в офсайде.

"Это инновационная технология позволит бригадам видеоассистентов (VAR) быстрее и точнее определять положение "вне игры", способствующее поддержанию ритма игры и последовательности принятых решений. Система готова к использованию в официальных матчах и применению на каждом стадионе Лиги чемпионов", — прокомментировал нововведение глава судей комитета УЕФА Роберто Розетти.

Впервые эта система будет опробована в матче за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и франкфуртским "Айнтрахтом", который состоится 10 августа. В Лиге чемпионов, в свою очередь, ее введут с матчей группового раунда с 6 сентября.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил использовать систему видеоассистента рефери (VAR), начиная с 3-го квалификационного раунда ЛЧ.