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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27

Российские клубы не допустят к участию в новом еврокубковом сезоне.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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УЕФА

УЕФА / © Associated Press

Европейский футбольный союз официально (УЕФА) продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2026/27.

Об этом свидетельствует официальный документ о распределении мест между странами на следующий еврокубковый сезон.

В нем отмечено, что россияне не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Все клубы из РФ были отстранены на международной арене после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. УЕФА продлил запрет уже на пятый сезон подряд.

Также с тех пор отстранены от международных соревнований не только в клубе, но и сборные государства-террориста.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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Дата публикации
Количество просмотров
98
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