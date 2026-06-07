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УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27
Российские клубы не допустят к участию в новом еврокубковом сезоне.
Европейский футбольный союз официально (УЕФА) продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2026/27.
Об этом свидетельствует официальный документ о распределении мест между странами на следующий еврокубковый сезон.
В нем отмечено, что россияне не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Все клубы из РФ были отстранены на международной арене после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. УЕФА продлил запрет уже на пятый сезон подряд.
Также с тех пор отстранены от международных соревнований не только в клубе, но и сборные государства-террориста.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.