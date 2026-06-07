УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27

УЕФА / © Associated Press

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Европейский футбольный союз официально (УЕФА) продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках на сезон-2026/27.

Об этом свидетельствует официальный документ о распределении мест между странами на следующий еврокубковый сезон.

В нем отмечено, что россияне не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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Все клубы из РФ были отстранены на международной арене после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. УЕФА продлил запрет уже на пятый сезон подряд.

Также с тех пор отстранены от международных соревнований не только в клубе, но и сборные государства-террориста.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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