УЕФА продлит "бан" российских команд и отберет у страны-агрессора право принять Суперкубок-2023

Изоляция российского футбола от европейского сообщества не прекратится, пока война в Украине продолжается.

Европейский футбольный союз (УЕФА) оставит в силе бессрочное отстранение России от международных турниров, а также лишит страну-оккупанта права проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Об этом сообщает издание Sky News.

В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду, 25 января, главы Российского футбольного союза (РФС) были намерены обсудить с руководством континентальной организации возможность возвращения клубов и сборных страны-агрессора к международным соревнованиям.

Однако, по информации источника, дисквалификацию российских команд не снимут, пока РФ продолжает вести войну против Украины.

Также Россию лишат права проведения Суперкубка УЕФА – матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был состояться в августе 2023 года в Казани.

В то же время сообщается, что УЕФА планирует обсудить общее состояние российского футбола, чтобы подготовиться к тому, когда команды смогут вернуться к европейским соревнованиям в случае завершения войны.

Отстранение России от международного футбола

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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