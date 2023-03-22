УЕФА разрешил использовать символику "Великой Венгрии" с частями территорий Украины и стран ЕС

В организации заявили, что это "символизирует уважение к исторической Венгрии".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал разрешение на использование символики с картой "Великой Венгрии" на матчах под своей эгидой.

Об этом сообщает Ассоциация футбола Венгрии.

Речь идет о карте с частями территорий Украины (Закарпатье), Словакии, Румынии и других земель, принадлежавших Венгрии до Первой мировой войны.

В Ассоциации футбола Венгрии заявили, что УЕФА разрешил использование на стадионах баннеров с изображением так называемой "Великой Венгрии", поскольку это якобы "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".

В то же время использование символики "Великой Венгрии" возможно только в соответствии с определенными правилами: на баннере не может быть других символов или надписей – только использование цветов флага страны.

"Наши болельщики должны отдавать себе отчет, что любой расистский или политический месседж приведет к дисциплинарным мерам", – говорится в заявлении ассоциации.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.

В МИД Украины прокомментировали выходку премьер-министра Венгрии. Там подчеркнули, что это не способствует развитию украино-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики и вызвали посла Венгрии для объяснений.

Орбан прокомментировал скандальное фото, где пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии". Он заявил, что "футбол – это не политика. Не нужно видеть то, чего нет".

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