УЕФА включил украинского футболиста в список тех, кто должен "выстрелить" в 2022 году

УЕФА включил украинского футболиста в список тех, кто должен "выстрелить" в 2022 году

Этот отрезок времени может стать для него определяющим.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил список футболистов, которые могут ярко выступить в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, здесь нашлось место и для талантливого украинского полузащитника донецкого "Шахтера" — Михаила Мудрика. 21-летний игрок становится понемногу основным исполнителем "горняков" под сопровождением главного тренера – Роберто Де Дзерби.

Вот как в УЕФА охарактеризовали Мудрика:

"Яркий форвард ворвался в состав "Шахтера" в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В частности, вышел в старте против "Реала". Дебют за сборную не за горами".

Отметим, что кроме Мудрика здесь оказался ряд юных талантов топовых европейских клубов. Всем, кто находится в этом списке, не больше 21 года. Так, здесь есть: Карим Адейеми (19, "Зальцбург"), Гави (17, "Барселона"), Нико (19, "Барселона"), Харви Элиотт (19, "Ливерпуль"), Юриен Тимбер (20, "Аякс" ") и еще ряд исполнителей.