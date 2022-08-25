УЕФА вручил награды лучшему игроку и тренеру по итогам прошедшего сезона

Европейский футбольный союз (УЕФА) во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 раздал награды лучшим игроку и тренеру по итогам сезона 2021/22.

Лучшим футболистом прошлого сезона стал форвард мадридского "Реала" Карим Бензема.

В борьбе за почетный приз 34-летний француз обошел своего одноклубника - голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, а также полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

Лучшим тренером года по версии УЕФА стал наставник "Реала" Карло Анчелотти. 63-летний итальянский специалист опередил коучей "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Хосепа Гвардиола и Юргена Клоппа соответственно.

Напомним, в прошлом сезоне "Реалу" удалось оформить золотой "дубль", выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

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