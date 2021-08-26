УЕФА вручил приз лучшему футболисту Европы сезона-2020/21: кто им стал

УЕФА вручил приз лучшему футболисту Европы сезона-2020/21: кто им стал

Награда нашла своего героя.

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил победителя в номинации Лучший футболист Европы в сезоне-2020/21. Вручение награды состоялось во жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Обладателем почетного приза стал полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо. В финальной тройке претендентов он обошел своего одноклубника француза Н'Голо Канте и хавбека "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

Лауреат награды определялся голосованием тренеров сборных команд, участвовавших в Чемпионате Европы-2020, клубных наставников, команды которых играли на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, и журналистов.

В прошлом году лучшим футболистом года по версии УЕФА был признан форварда "Баварии" Роберт Левандовски.

форварда "Баварии" Роберт Левандовски. Рекорд по количеству завоеванных наград удерживает Роналду - он выигрывал ее трижды.

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