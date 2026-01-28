- Дата публикации
УЕФА вынес вердикт касательно натурализованного россиянина, который обматерил Украину на Евро по футзалу
Дениса Неведрова дисквалифицировали на один матч условно.
УЕФА принял решение касательно позорного поступка натурализованного сборной Армении россиянина Дениса Неведрова на Евро-2026 по футзалу.
Как сообщили Tribuna.com в Украинской ассоциации футбола (УАФ), Неведров получил один матч дисквалификации условно и испытательный срок на один год.
Первоочередным решением УЕФА после обращения УАФ был один матч классической дисквалификации, из-за которой Неведров пропускал бы игру турнира, однако армянская сторона подала апелляцию и апелляционный комитет УЕФА ее удовлетворил.
После этого была отклонена обратная апелляция УАФ. Объяснение УЕФА звучит следующим образом: "Украинская ассоциация футбола, согласно статье 37 Дисциплинарного регламента УЕФА, не имеет права обжаловать такое решение, поскольку оно непосредственно на нее не влияет".
После сенсационной победы армян над сборной Украины (2:1) в матче первого тура группового этапа Евро-2026 по футзалу Неведров во время празднования на площадке прокричал в камеру "Лохи, Украина. Лохи, н***й".
После этого УАФ обратилась к УЕФА с требованием применить санкции против игрока и там открыли дисциплинарное производство касательно поведения Неведрова.
Отметим, что Неведров является российским футзалистом, натурализованным в 2021 году. С тех пор он выступает за Армению. На клубном уровне 31-летний игрок защищает цвета "Тюмени" в РФ.
Напомним, после поражения от армян на старте футзального Евро сборная Украины во втором туре победила Литву (4:1).
В заключительном третьем матче группового этапа "сине-желтые" в среду, 28 января, посоревнуются с Чехией. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф подопечным Александра Косенко нужно не проиграть чехам.