УЕФА вынес вердикт касательно натурализованного россиянина, который обматерил Украину на Евро по футзалу

Денис Неведров / Фото: соцсети

УЕФА принял решение касательно позорного поступка натурализованного сборной Армении россиянина Дениса Неведрова на Евро-2026 по футзалу.

Как сообщили Tribuna.com в Украинской ассоциации футбола (УАФ), Неведров получил один матч дисквалификации условно и испытательный срок на один год.

Первоочередным решением УЕФА после обращения УАФ был один матч классической дисквалификации, из-за которой Неведров пропускал бы игру турнира, однако армянская сторона подала апелляцию и апелляционный комитет УЕФА ее удовлетворил.

После этого была отклонена обратная апелляция УАФ. Объяснение УЕФА звучит следующим образом: "Украинская ассоциация футбола, согласно статье 37 Дисциплинарного регламента УЕФА, не имеет права обжаловать такое решение, поскольку оно непосредственно на нее не влияет".

После сенсационной победы армян над сборной Украины (2:1) в матче первого тура группового этапа Евро-2026 по футзалу Неведров во время празднования на площадке прокричал в камеру "Лохи, Украина. Лохи, н***й".

После этого УАФ обратилась к УЕФА с требованием применить санкции против игрока и там открыли дисциплинарное производство касательно поведения Неведрова.

Отметим, что Неведров является российским футзалистом, натурализованным в 2021 году. С тех пор он выступает за Армению. На клубном уровне 31-летний игрок защищает цвета "Тюмени" в РФ.

Напомним, после поражения от армян на старте футзального Евро сборная Украины во втором туре победила Литву (4:1).

В заключительном третьем матче группового этапа "сине-желтые" в среду, 28 января, посоревнуются с Чехией. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф подопечным Александра Косенко нужно не проиграть чехам.