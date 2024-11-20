УЕФА вынес жесткий вердикт касательно скандального матча Румыния – Косово в Лиге наций

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил судьбу матча 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Румынии и Косово, который не доиграли из-за политического скандала.

Дисциплинарный комитет УЕФА присудил косоварам техническое поражение со счетом 0:3, сообщается на официальном сайте организации.

Поединок, который проходил 15 ноября в Бухаресте, не был доигран вследствие поведения румынских болельщиков. В компенсированное ко второму тайма время, при счете 0:0, они начали скандировать оскорбления в адрес команды соперника, включая фразу "Косово – это Сербия".

Также на трибунах был замечен сербский флаг, а фанаты бросали на поле разные предметы, в том числе обломки пластиковых кресел.

Поединок был приостановлен. Позже футболисты сборной Румынии и арбитры вернулись на поле, в отличие от игроков команды Косово, которые отказались продолжать матч. В итоге главный судья датчанин Мортен Крог досрочно дал финальный свисток.

В своем решении УЕФА отметил, что ответственность за то, что матч не был доигран, несут именно косовары, поэтому им было засчитано техническое поражение. Команду также обязали заплатить штраф в размере 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение своих футболистов.

Сборная Румынии также получила наказание – штраф в размере 128 тысяч евро из-за неприемлемого поведения своих болельщиков.

Таким образом, сборная Румынии под руководством Мирчи Луческу набрала максимально возможные 18 очков и выиграла свою группу Лиги наций, получив повышение в Дивизион В.

Сборная Косово (12 баллов) заняла второе место в этом квартете и сыграет в плей-офф за право подняться в классе.

Также в этой группе выступали Кипр (6 очков – остается в Лиге C) и Литва (0 баллов – вылетела в Лигу D).

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