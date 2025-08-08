УЕФА выплатил России солидную сумму за время полномасштабной войны, "забыв" об украинских клубах – СМИ

Александер Чеферин / © Associated Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским клубам 10,8 миллиона евро "платежей солидарности" с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Несмотря на отстранение клубов государства-агрессора от еврокубков, Российский футбольный союз (РФС) получил от УЕФА 3,305 млн евро в сезоне-2022/23, а также 3,381 млн евро и 4,224 млн евро в кампаниях 2023/24 и 2024/25 соответственно.

Также был произведен платеж в размере 6,209 млн евро за сезон-2021/22, во время которого РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время пять украинских клубов таких выплат не получили, потому что якобы находились в "зоне боевых действий".

Речь идет о "Черноморце" и "Реале Фарма" из Одессы, запорожском "Металлурге", "Фениксе-Мариуполе" и харьковском "Металлисте 1925".

27 июля директора этих клубов обратились к президенту УЕФА Александеру Чеферину с жалобой на то, что им были задержаны выплаты за сезоны-2023/24 и 2024/25.

"В результате нашего общения как с национальной ассоциацией, так и с должностными лицами УЕФА нам сообщили, что препятствием для вышеупомянутых платежей являются некоторые абсолютно непонятные требования банка в Швейцарии, которые якобы касаются географического расположения футбольных клубов в зоне боевых действий.

Мы не получили никакой более подробной информации либо юридического обоснования этих ограничений на платежи. Формулировка, которая используется в отношении зоны боевых действий, для нас абсолютно непонятна и не соответствует действительности.

Зона боевых действий, а точнее зона военной агрессии России, это не какой-то конкретный регион нашей страны, а вся Украина", – говорится в обращении.

Также в письме Чеферину говорится, что многие украинские футбольные болельщики ушли на фронт с первых дней российской агрессии. Большая часть из них, к сожалению, погибла.

"Поэтому в это сложное для нашей страны время любая дополнительная финансовая помощь и поддержка, несомненно, помогут клубам облегчить бремя финансовых расходов, которые, как отмечено выше, из-за обстоятельств военной агрессии не могут быть компенсированы возможными доходами", – подчеркнули в обращении.

Представитель УЕФА сначала пообещал предоставить объяснение касательно этих выплат, но до сих пор так и не ответил.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-агрессора до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.