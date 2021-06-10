УЕФА запретил "Героям слава" на форме сборной: как отреагировали в Офисе президента

"Слава Украине" не может вызвать никаких оговорок, отмечают в ОП.

В Офисе президента отреагировали на требование УЕФА забрать из формы сборной Украины "Героям слава".

Лозунг на форме сборной назвали правильным, говорится в комментарии изданию Tribuna.com.

В Офисе президента отмечают, что "Слава Украине" не может вызвать никаких оговорок. Ведь оно рядом с "Героям слава" — это словосочетание, которые "записаны в душе каждого украинца".

"Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства. Когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава", — говорится в комментарии.

Напомним:

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессора.

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