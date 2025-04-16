УЕФА запретил почтить память погибших украинцев перед матчем отбора Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу / © facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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Европейский футбольный союз (УЕФА) в очередной раз опозорился, запретив перед матчем отбора к Евро-2026 по футзалу Украина – Румыния почтить память людей, которые погибли в результате российского ракетного удара по Сумам.

Об этом сообщил комментатор поединка Сергей Лукьяненко в эфире телеканала Setanta Sports.

По его словам, Ассоциация футзала Украины обращалась в УЕФА с просьбой провести минуту молчания перед началом игры, но по неизвестной причине дважды получил отказ.

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В то же время украинские футзалисты нашли способ обойти запрет со стороны УЕФА и обратились непосредственно к команде Румынии. Соперник пошел навстречу и минута молчания все же состоялась.

Команды почтили память погибших уже во время матча – сразу после первого розыгрыша мяча с центра поля.

После матча главный тренер украинской сборной Александр Косенко прокомментировал эту ситуацию и поблагодарил соперников за согласие провести минуту молчания.

"Мы хотели почтить память погибших в страшном теракте. Честно говоря, болит сердце и душа. Румыны это все понимают и, не колеблясь, сразу же поддержали и сказали, что действительно очень важно, чтобы об этом знал весь мир. То, что происходит, ужасно. Поэтому поблагодарим еще раз румын…", – сказал коуч "сине-желтых".

Сборная Украины по футзалу одержала победу над Румынией со счетом 3:1 и отобралась на континентанное первенство с максимальным показателем набранных очков (18). "Сине-желтые" выиграли шесть матчей из шести с общей разницей забитых и пропущенных мячей 37:5.

ЧЕ-2026 по футзалу состоится с 18 января по 8 февраля 2026 года в Литве и Латвии. Сборная Украины является действующим бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. На последнем чемпионате Европы наша команда заняла четвертое место.

Ранее УЕФА оскандалился тем, что почтил память экс-футболиста сборной России, которого на войне ликвидировали ВСУ.