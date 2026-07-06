УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию игрока сборной США на ЧМ-2026

Фоларин Балогун / © Associated Press

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг жесткой критике решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте УЕФА .

В УЕФА возмущены решением ФИФА, считая его серьезным нарушением принципов честной игры.

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"Решение приостановить на испытательный срок в один год применение автоматической дисквалификации на один матч после вынесения красной карточки игроку Фоларину Балогуну пересекло красную линию.

Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, являющихся основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают толкование. В этом случае — нет.

Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционной опцией и не требует решения компетентного органа для ее применения. Это принцип, закрепленный в регламентах, который не может быть предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков оказались в той же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.

Когда определенность правил больше не гарантируется теми, кто должен их защищать, под угрозой оказывается целостность игры, а доверие к соревнованию подрывается. Такое решение также создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют одинакового отношения, что вредит соревновательному принципу.

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Футбол является самым любимым видом спорта в мире, потому что это прекрасная игра и она вызывает доверие, потому что повсюду играет по одним и тем же правилам. Турнир никогда не является полностью изолированным явлением, и если речь идет о чемпионате мира, он способен влиять — как положительно, так и негативно — на весь футбол в целом.

Мы выражаем свое удивление таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением", — говорится в заявлении организации.

По информации целого ряда СМИ и инсайдеров, президент США Дональд Трамп лично позвонил по телефону президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть красную карточку Балогуна, который с тремя голами является лучшим бомбардиром американской сборной на домашнем Мундиале.

После приостановки дисквалификации Балогун получил возможность сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, который состоится во вторник, 7 июля, в Сиэтле. Начало — в 03:00 по киевскому времени.

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Победитель пары США — Бельгия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Португалия — Испания.

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