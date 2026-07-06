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УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию игрока сборной США на ЧМ-2026
В организации считают это серьезным нарушением принципов честной игры.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг жесткой критике решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.
Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте УЕФА .
В УЕФА возмущены решением ФИФА, считая его серьезным нарушением принципов честной игры.
"Решение приостановить на испытательный срок в один год применение автоматической дисквалификации на один матч после вынесения красной карточки игроку Фоларину Балогуну пересекло красную линию.
Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, являющихся основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают толкование. В этом случае — нет.
Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционной опцией и не требует решения компетентного органа для ее применения. Это принцип, закрепленный в регламентах, который не может быть предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков оказались в той же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.
Когда определенность правил больше не гарантируется теми, кто должен их защищать, под угрозой оказывается целостность игры, а доверие к соревнованию подрывается. Такое решение также создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют одинакового отношения, что вредит соревновательному принципу.
Футбол является самым любимым видом спорта в мире, потому что это прекрасная игра и она вызывает доверие, потому что повсюду играет по одним и тем же правилам. Турнир никогда не является полностью изолированным явлением, и если речь идет о чемпионате мира, он способен влиять — как положительно, так и негативно — на весь футбол в целом.
Мы выражаем свое удивление таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением", — говорится в заявлении организации.
По информации целого ряда СМИ и инсайдеров, президент США Дональд Трамп лично позвонил по телефону президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть красную карточку Балогуна, который с тремя голами является лучшим бомбардиром американской сборной на домашнем Мундиале.
После приостановки дисквалификации Балогун получил возможность сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, который состоится во вторник, 7 июля, в Сиэтле. Начало — в 03:00 по киевскому времени.
Победитель пары США — Бельгия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Португалия — Испания.
Ранее сообщалось, что Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной.
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