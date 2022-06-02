Уэльс – Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров

Уэльс – Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров

5 июня сборная Украины проведет финальный поединок плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против команды Уэльса. ТСН Проспорт рассказывает, где можно посмотреть игру и какие прогнозы букмекеров.

Сверхважная встреча сборной Украины с Уэльсом состоится на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что в полуфинале "сине-желтые" разобрались на выезде с Шотландией (3:1), а Уэльс на этой же стадии дома одолел Австрию (2:1).

Перед игрой с шотландцами "сине-желтые" провели три контрольных спарринга. Подопечные Александра Петракова обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1) и итальянский "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).

Где смотреть матч Уэльс – Украина

В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"), который также доступен на видеосервисе Megogo. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Уэльс – Украина

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу владельцев поля в основное время можно поставить с коэффициентом 2,84. Ничья – 3,12. Вероятность победы украинцев по итогам 90 минут игры оценена коэффициентом 2,92.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.