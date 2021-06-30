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Угроз не испугался: знаменитый экс-тренер "Ливерпуля" возглавил врага "красных"

Угроз не испугался: знаменитый экс-тренер "Ливерпуля" возглавил врага "красных"

twitter.com/Everton

Рафаэль Бенитес поставил подпись под трехлетним соглашением с "ирисками".

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес стал главным тренером английского "Эвертона".

Об этом сообщается на официальном сайте "ирисок". Мерсисайдцы подписали с 61-летним специалистом контракт на три сезона.

Отметим, что с 2004 по 2010 год Бенитес возглавлял другой знаменитый мерсисайдский клуб - "Ливерпуль", с которым даже выигрывал Лигу чемпионов.

Перед назначением в "Эвертон" неизвестные разместили баннер с угрозами в адрес Бенитеса возле его дома в графстве Мерсисайд. "Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай", - написано на баннере.

Вероятно, таким образом фанаты "Ливерпуля" хотели отпугнуть Рафаэля от сотрудничества со своим принципиальным соперником.

По информации Sky Sports, полиция взялась расследовать этот инцидент.

  • В течение тренерской карьеры Бенитес также возглавлял ряд испанских клубов, в том числе мадридский "Реал" и "Валенсию", а в Англии кроме "Ливерпуля" тренировал "Челси" и "Ньюкасл", который он покинул по окончании сезона-2018/19.
  • Последним местом работы Бенитеса был китайский "Далянь Ифань", из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.