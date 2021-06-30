Угроз не испугался: знаменитый экс-тренер "Ливерпуля" возглавил врага "красных"

Рафаэль Бенитес поставил подпись под трехлетним соглашением с "ирисками".

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес стал главным тренером английского "Эвертона".

Об этом сообщается на официальном сайте "ирисок". Мерсисайдцы подписали с 61-летним специалистом контракт на три сезона.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021

Отметим, что с 2004 по 2010 год Бенитес возглавлял другой знаменитый мерсисайдский клуб - "Ливерпуль", с которым даже выигрывал Лигу чемпионов.

Перед назначением в "Эвертон" неизвестные разместили баннер с угрозами в адрес Бенитеса возле его дома в графстве Мерсисайд. "Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай", - написано на баннере.

Вероятно, таким образом фанаты "Ливерпуля" хотели отпугнуть Рафаэля от сотрудничества со своим принципиальным соперником.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It's sinister, it's reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX — Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021

По информации Sky Sports, полиция взялась расследовать этот инцидент.

В течение тренерской карьеры Бенитес также возглавлял ряд испанских клубов, в том числе мадридский "Реал" и "Валенсию", а в Англии кроме "Ливерпуля" тренировал "Челси" и "Ньюкасл", который он покинул по окончании сезона-2018/19.

Последним местом работы Бенитеса был китайский "Далянь Ифань", из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

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