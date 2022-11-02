Угрожает пожизненное заключение: бывшего соперника украинца обвиняют в контрабанде кокаина

Правоохранители считают, что Гогич контролировал логистику контрабанды из Колумбии в Европу через США.

Черногорского экс-боксера Горана Гогича обвинили в участии в контрабанде партии кокаина на сумму более 1 миллиарда долларов.

Об этом пишет Sky News.

43-летнему мужчине выдвинули сразу три обвинения в наркоторговле. Минимальное наказание за каждым из них – заключение на 10 лет, максимальное – пожизненное лишение свободы.

В 2019 году американские правоохранители задержали три коммерческих судна, перевозивших около 22 тонн кокаина. Наркотики транспортировали из Колумбии в Европу через США.

По версии прокуроров, именно Гогич контролировал логистику и координировал работу преступников.

Адвокат экс-боксера утверждает, что бывший боксер не имеет никакого отношения к наркоторговле.

"Эти обвинения стали для него неожиданностью. Он настаивает на своей невиновности и приехал в США на боксерскую конвенцию в Пуэрто-Рико", – цитирует адвоката Reuters.

На профессиональном ринге Гогич провел 27 боев, в которых одержал 21 победу, потерпел 4 поражения и два поединка завершились вничью. Завершил карьеру в 2012 году.

В январе 2006 года Гогич провел бой против украинского Олега Беликова и выиграл техническим нокаутом во втором раунде.