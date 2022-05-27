Угрожал сломать челюсть студентам: Джошуа попал в скандал перед реваншем с Усиком (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа запятнал свою репутацию в ожидании второго боя против украинца Александра Усика.

Британский боксер, недавно пригрозивший "вырубить" Усика в поединке-реванше, продолжает вести себя довольно дерзко.

Эй Джей приехал в Оксфордский университет и прогуливался по кампусу. Неожиданно он услышал критику в свой адрес со стороны студентов. Они высмеивали Джошуа за то, что он якобы отказался драться с Тайсоном Фьюри. Это сильно разозлило Энтони. Боксер зашел в комнату своих "обидчиков" и начал им угрожать, сообщает издание The Mirror.

"Думайте, что говорите, потому что когда я приведу сюда людей и начну ломать ваши хрупкие челюсти, никому из вас это не понравится. Когда тебе сломают челюсть и выгонят из университета, кому из вас это понравится?" - говорит Джошуа на разлетевшемся соцсетями видео.

Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться этим летом. Ранее промоутер британского боксера Эдди Хирн назвал вероятные дату и место поединка.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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