Угрожал выгнать из команды: в Африке экс-тренера футбольной сборной обвинили в изнасиловании детей

Жалобу на подозреваемого уже подали в ФИФА.
Бывшего тренера сборной Габона U-17 Патрика Ассуму Эйи обвинили в сексуальном насилии.
По информации The Guardian, несколько бывших футболистов сообщили, что тренер насиловал молодых игроков, заманивая их в свой дом.
Некоторые жертвы утверждают, что тренер организовывал встречи молодых игроков и других футбольных чиновников для сексуального насилия.
Пострадавшие не обращались в полицию страны, потому что не доверяют местной системе правосудия. Один из жертв отметил, что тренер заставлял вступать с ним в половые отношения под страхом исключения из команды.
Международный союз футболистов FIFPro уже пожаловался на действия тренера в ФИФА. Отметим, что сейчас Эйи работает техническим директором чемпионата Габона.
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