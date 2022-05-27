"Угрожали 10-летним заключением": рефери из Новой Каховки рассказала о своем плене у оккупантов

Российские военные не перестают совершать зверства на захваченных территориях Херсонской области. Одной из тех, кто пострадал от прихода "русского мира", стала украинская футбольная рефери Ирина Петрова.

В понедельник, 9 мая, россияне похитили ее в Новой Каховке и удерживали в тюрьме. Позже судью отпустили домой, после чего ее удалось эвакуировать в Киев.

О пережитом плене у российских военных Ирина Петрова рассказала для Футбол News.

"Я - клаустрофоб, для меня сидеть в замкнутом пространстве - очень большой стресс. Во-вторых, меня пугали, что могут дать от 3-15 суток до 10 лет или даже больше.

Мы отказались судить их футбольные матчи, а второе - я отстаивала позицию нашей страны, я была и есть за Украину. 9 мая я вышла в сине-желтой майке с флагом. Наверное, без футбола мне не хватает адреналина, хотелось как-то себя показать.

Было страшно, ты выходишь из дома и не понимаешь, что может быть. Ты удаляешь все СМС и фото, потому что боишься, что кто-нибудь придет к тебе и посмотрит какую-то информацию. Но я такой человек, что ничего не удаляю. Что у меня было с начала войны, то у меня осталось. Возможно, это произошло потому, что они что-то у меня нашли.

Сейчас в Новой Каховке, наверное, единицы патриотов, но молчат, потому что знают, чем это может закончиться. Я очень волнуюсь за свой город. Там сейчас спокойно, не бомбят и не стреляют, но происходит непонятно что. Ты вынужден бояться, сидеть дома и не выходить на улицу. А если и выходить, то без телефона или удалив перед этим все СМС и соцсети. Потому что тебя могут где-нибудь ждать. Сейчас там очень много коллаборантов, тех, кто перешел на их сторону.

Я надеюсь только на лучшее, верю в нашу силу, победу и ВСУ. Это может быть не так быстро, это может быть через месяц, два, три, четыре, но я знаю, что все это будет Украина, потому что нас никто не оставит", - сказала Петрова.

Напомним, ранее защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне, где проживает его родня.

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