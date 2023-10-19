"Угрожали переломать ноги": отстраненный игрок "Ювентуса" шокировал долгами перед букмекерами

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли, которого недавно дисквалифицировали на 7 месяцев за нелегальные ставки на спорт, признался, что из-за своей зависимости влез в огромные долги.

На допросе в прокуратуре Италии 22-летний итальянец рассказал, что должен нелегальным букмекерам около 3 млн евро. Также он рассказал, что из-за долгов даже получал угрозы физической расправы.

"Я начал делать ставки в Тиррении во время тренировочного лагеря сборной Италии U-21. Я оказался в стрессе, вызванном долгами. Худший период был в марте-апреле 2023 года. Во время матча с "Сассуоло" я допустил техническую ошибку и был заменен. Слезы на скамье запасных – это следствие мыслей о моих долгах по ставкам.

Когда я играл за "Кремонезе", мама посоветовала мне поехать лечиться. Я ездил туда несколько раз. У меня была иллюзия, что я могу обойтись без этого. На самом деле я играл на любом спортивном событии, которое смотрел по телевизору, включая футбол. Первые ставки я делал на теннисные события, а потом на футбол, но я никогда не ставил на матчи "Кремонезе" и "Ювентуса".

Около 110 000 евро я задолжал одному нелегальному букмекеру, около 1,5 миллиона – другому, около 1,3 миллиона – третьему. 17 000 евро я был должен юридическому агентству в провинции Порденоне, около 31 000 евро – нелегальному банку в провинции Комо.

Долг рос, а я получал угрозы физической расправы (например: "Я сломаю тебе ноги"). Я думал, что играю только для возврата долга.

В октябре 2022 года Раду Дрегушин одолжил мне 40 000 евро. Я сказал ему, что мне нужно купить часы, а мои счета заблокировала мама", – приводит слова Фаджоли La Gazzetta Dello Sport.

Добавим, что Фаджоли могли дисквалифицировать на 3 года, однако он решил сотрудничать, признал свою вину и пошел на соглашение с FIGC, что способствовало сокращению срока отстранения. Кроме того, Николо также заплатит штраф в размере 12500 евро.

Фаджоли – воспитанник "Ювентуса", за основную команду которого выступает с 2021 года. Суммарно на его счету 45 поединков за "Старую синьору", три гола и 6 результативных передач. В ноябре прошлого года он дебютировал за сборную Италии.

В этом сезоне Николо провел 6 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, отличился одним ассистом.

Отметим, что Фаджоли – не единственный известный итальянский футболист, который стал фигурантом недавнего громкого скандала о нелегальных ставках.

Ранее полиция допросила еще двух игроков "Скуадры Адзурры" по поводу их вероятной причастности к незаконной игре на тотализаторе – хавбека "Ньюкасла" Сандро Тонали и полузащитника "Астон Виллы" Николо Дзаньоло. После этого оба футболиста досрочно покинули тренировочный лагерь соперника сборной Украины в отборе на Евро-2024.

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