Уход Шевченко из сборной Украины: как отреагировали на внезапную новость в УАФ

Заявление наставника "сине-желтых" застало всех врасплох.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) прокомментировали сенсационное заявление Андрея Шевченко о том, что он уходит с поста главного тренера сборной Украины.

"Уходит ли Шевченко из сборной Украины? Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ.

Ведутся ли разговоры о новом контракте? Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение", - сказал глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич в комментарии Tribuna.com.

"Не могу ничего сказать, я сам только прочитал это в Facebook. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю. Был ли контракт рассчитан до конца 2022 года? Я не уполномочен это комментировать", - сказал Tribuna.com пресс-аташе сборной Украины Александр Глывинский.

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