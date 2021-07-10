Уимблдон-2021: стала известна победительница женского турнира

Главный поединок получился очень бескомпромиссным.

Австралийка Эшли Барти стала победительницей Уимблдона-2021 в женском одиночном разряде. В финале турнира она в трех партиях победила чешку Каролину Плишкову.

Первый сет Барти начала очень мощно, сразу поведя в счете 4:0. Под конец партии она свое преимущество чуть растеряла, но все же завершила ее в свою пользу - 6:3.

Во втором сете Плишкова дважды отдавала свою подачу сопернице, но смогла их все же отыграть и перевести игру на тай-брейк, который завершился в ее пользу - 7:6 (7:4).

В решающей партии Барти хватило одного брейка для победы в сете, а с ним и в матче - 6:3. Поединок длился 1 час и 59 минут.

The moment Ashleigh Barty claimed her first #Wimbledon title pic.twitter.com/6qZHpC7g2L — SportsCenter (@SportsCenter) July 10, 2021

Барти - первая ракетка мира. Для нее это был дебютный финал на Уимблдоне.

Плишкова занимает 13-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Она также впервые сыграла в финале Уимблдона.

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