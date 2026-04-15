"Украденный матч": лидер "Барселоны" разнес судейство в четвертьфинале ЛЧ против "Атлетико"

Вингер каталонской "Барселоны" Рафинья раскритиковал судейство в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Бразилец, который пропустил оба поединка из-за травмы, после ответного матча обвинил арбитров в том, что они "украли" победу у его команды.

"Сделать одну ошибку — это человеческий фактор, но чтобы это повторилось в другом матче? Мы очень хорошо играли, но это противостояние у нас украли", — цитирует бразильца ESPN.

"Это был украденный матч, судейство было ужасным. Игроки "Атлетико" сделали бесчисленное количество фолов, а судья даже не показал им ни одной желтой карточки. Что я действительно хочу понять — это их страх перед победой "Барселоны"", — добавил бразилец в комментарии для DAZN.

Как сообщает Mundo Deportivo, теперь УЕФА может дисквалифицировать Рафинью на три матча ЛЧ за его высказывание о предвзятом судействе.

Поскольку по сумме двух матчей каталонцы уступили "матрасникам" с общим счетом 2:3 ("Барселона" проиграла первую встречу дома — 0:2, а в ответном поединке победила на выезде — 2:1), то в случае наказания Рафинье придется пропустить игры уже в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Отметим, что в обеих встречах с "Атлетико" каталонцы доигрывали матч вдесятером. В домашней игре за фол последней надежды красную карточку получил Пау Кубарси, а в гостевом поединке — Эрик Гарсия.

"Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). В первой встрече лондонцы на выезде победили лиссабонцев со счетом 1:0. Ответный матч состоится в среду, 15 апреля, в Лондоне.

