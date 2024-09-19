Украина – Афганистан: где смотреть и ставки букмекеров на матч чемпионата мира-2024 по футзалу

В субботу, 21 сентября, сборная Украины в матче заключительного, третьего тура группового раунда чемпионата мира-2024 по футзалу сыграет против национальной команды Афганистана.

Поединок состоится в Андижане (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

После двух матчей на мировом первенстве подопечные Александра Косенко с тремя очками занимают третье место в группе С. В стартовом туре Украина разгромно уступила Аргентине (1:7), а затем уничтожила Анголу (7:2).

Сборная Афганистана, которая является дебютантом ЧМ, с тремя очками идет на второй позиции после победы над Анголой (6:4) и поражения от Аргентины (1:2).

Отметим, что в параллельном матче этого квартета Аргентина, которая досрочно вышла в плей-офф, встретится с Анголой.

Положение команд в группе С перед последним туром:

1. Аргентина – 6 очков (разница мячей – 9:2)

2. Афганистан – 3 (7:6)

3. Украина – 3 (8:9)

4. Ангола – 0 (6:13)

Согласно регламенту турнира, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Таким образом, победа над Афганистаном точно позволит украинцам финишировать в топ-2 своей группы и выйти в плей-офф.

Где смотреть матч Украина – Афганистан

Матч Украина – Афганистан в прямом эфире можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, а также телеканале, сайте и YouTube-канале Суспильне Спорт.

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Прогнозы букмекеров на матч Украина – Афганистан

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,38. Ничья – 6,50. Выигрыш Афганистана – 5,20.

Сборная Украины в шестой раз в истории принимает участие в футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

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